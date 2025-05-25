Котельную на территории храма в Арзамасе продали за долги Общество

Муниципальное предприятие, отвечающее за теплоснабжение в Арзамасе, лишилось восьми зданий котельных из-за накопившихся долгов.

Служба судебных приставов Нижегородской области ведет сводное исполнительное производство в отношении организации. Общая сумма задолженности предприятия составила порядка 46 миллионов рублей.

Для частичного погашения долга были реализованы объекты недвижимости, находившиеся в собственности предприятия. Шесть зданий неработающих котельных продали на торгах, еще два передали взыскателям в счет долга.

Одно из проданных зданий — бывшая котельная площадью 100,8 квадратного метра — расположено на территории храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. Это помещение выкупил фонд, занимающийся восстановлением колокольни храма, чтобы использовать его для нужд прихода.

Таким образом, в рамках принудительного взыскания задолженности удалось вернуть 458 тысяч рублей от продажи имущества.

Ранее сообщалось, что химпредприятие в Нижегородской области погасило долг в 7 млн рублей после вмешательства судебных приставов.