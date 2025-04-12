Приставы добились выплаты 1 млн рублей от Сокольского водоканала Экономика

Фото: Александр Воложанин

Сокольский водоканал в Нижегородской области выплатил 1 миллион рублей экологического ущерба после вмешательства судебных приставов.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, ранее специалисты Росприроднадзора провели плановую проверку муниципального предприятия. В ходе инспекции выяснилось, что водоканал сбрасывает в реку Волгу сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Экспертиза проб показала, что в воде зафиксировано повышенное содержание ионов аммония, железа, нефтепродуктов, нитратов и сульфидов. Росприроднадзор подал иск, и суд встал на сторону надзорного органа.

Несмотря на проигранный суд, предприятие не выплатило компенсацию добровольно. Тогда судебные приставы направили в банки постановления о списании средств со счетов водоканала и предупредили руководство о возможной уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

После этих мер водоканал перечислил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором. Общая сумма взыскания составила 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что экс-главу нижегородского поселка оштрафовали за 120 вырубленных сосен.