2,5 тысячи нижегородцев лишены водительских прав из-за долгов Общество

Более 2,5 тысячи нижегородцев лишены права управления транспортным средством в рамках мер по принудительному взысканию долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области

С начала 2025 года судебные приставы ограничили специальное право управления транспортом у 456 граждан. Из них 410 человек лишились водительских прав за неуплату алиментов.

По данным на 1 мая 2025 года данная мера действует в отношении 2535 должников. Более половины из них — 1606 человек — являются неплательщиками алиментов.

Применение этой меры позволило взыскать с должников 36,9 млн рублей, из них 33,8 млн рублей — задолженности по алиментам.

Ранее сообщалось, что более 215 тысяч жителей нижегородцев оказались невыездными из страны из-за накопившихся долгов.