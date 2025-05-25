Почти 65% нижегородцев не устраивает качество работы общественного транспорта Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Почти 65% нижегородцев не устраивает качество работы общественного транспорта. Итоги опроса озвучил на пресс-конференции в НОИЦ зампред общественного совета при Минтрансе России, член Общественной палаты региона Илья Зотов. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Жители Нижнего Новгорода назвали автобус основным видом транспорта, которым они пользуются ежедневно: от 35% до 50% горожан выбирают именно этот способ передвижения. При этом большинство опрошенных также считает, что именно автобусное сообщение нуждается в первоочередном развитии.

Несмотря на активное строительство продолжения линий метрополитена, только 31,7% респондентов выбрали его как приоритет для улучшения. А троллейбусы, несмотря на свою экологичность и эффективность, не вызывают доверия: лишь 6% опрошенных ими пользуются, и только 3% хотят их развития.

Также нижегородцы отмечают положительные изменения в подвижном составе. Более 60% считают транспорт обновлённым, замечая переход от среднего класса к более вместительным автобусам. Это, по их мнению, делает поездки комфортнее, несмотря на то, что 41% опрошенных жалуются на переполненность транспорта в часы пик.

Большинство респондентов также поддерживают введение выделенных полос для общественного транспорта – 96-97%. По словам Зотова, это значительно выше, чем в других российских городах, где этот показатель обычно не превышает 70%.

Отвечая на вопрос, что для них является приоритетом при выборе транспорта, большинство жителей выбрали вариант – время пути. Хотя чуть менее половины опрошенных (40,2%) тратят на дорогу от 30 минут до часа в день. Это самая многочисленная группа. Однако есть и те, чьи поездки занимают значительно больше времени: 2,6% опрошенных проводят в пути более двух часов. Зотов добавил, что в этом направлении необходимо понять, кто эти пассажиры, почему их маршруты столь длительные и можно ли для них сократить время в пути.

Также есть и те, кто тратит на дорогу всего 15-20 минут. Предположительно, это жители центральной части города или те, кто работает рядом с домом.

Еще один фактор, по которому оценивали работу, — время ожидания транспорта. Почти треть респондентов (30,9%) указали, что тратят на это в среднем от 20 до 40 минут, и только 8,3% – более этого времени.

Среди обозначенных проблем также назвали время окончания работы транспорта. Многие отмечали, что после 21:00 крайне тяжело добраться домой.

Ранее сообщалось, что подведены первые итоги работы муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода по брутто-контрактам. Сегодня по новой системе работает уже 60 маршрутов.