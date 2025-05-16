Пожары вынудили эвакуировать десятки жителей в Нижегородской области 22 мая Происшествия

В результате серии пожаров, произошедших 22 мая на территории Нижегородской области, были эвакуированы 32 человека, среди которых — четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Всего за прошедшие сутки в области зафиксировали девять возгораний. Один из инцидентов произошел в Автозаводском районе, где огонь повредил автомобиль и гараж.

Еще одно возгорание произошло в жилом доме в Советском районе — огонь вспыхнул в одной из квартир, но был оперативно потушен спасателями.

Кроме того, в четырех случаях пожарным пришлось устранять возгорания мусора.

По информации МЧС, обошлось без пострадавших.