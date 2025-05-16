Нижегородская прокуратура взяла на контроль пожар в Железнодорожном

Прокуратура осуществляет надзор за ходом тушения пожара, вспыхнувшего на территории промышленного объекта в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло в поселке Железнодорожный, расположенном в Борском округе. По имеющейся информации, пламя охватило склад, где хранилась пленка, используемая при производстве лобовых стекол.
Согласно данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, площадь пожара составила 270 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
На месте продолжаются работы по полной ликвидации последствий инцидента. В тушении задействованы 18 сотрудников МЧС, а также шесть единиц специализированной техники.
Ранее сообщалось, что возгорание на предприятии в Нижнем Новгороде было ликвидировано 18 мая.
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