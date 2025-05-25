Нижегородские власти предложили узаконить профессию водителя автобуса Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородские власти предлагают создать профессию водителя автобуса и разрешить получать категорию D с 19 лет. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции в НОИЦ. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в регионе продолжают искать системные решения для преодоления дефицита водителей общественного транспорта. В частности, региональные власти совместно с Законодательным собранием обратились к федеральным структурам с инициативой внести изменения в законодательство о создании новой специальности — водителя автобуса. Включение ее в классификатор будет основанием для получения средне-специального образования.

По словам Рябинина, отсутствие профессии - это историческое упущение, которое необходимо исправить, чтобы формировать полноценную систему подготовки кадров.

Кроме того, власти региона предлагают ввести возможность получения прав категории D уже с 19 лет. Сейчас получить такие права можно только с 21 года. При этом Рябинин подчеркнул, что речь не идет о снижении возрастного порога для всех, а только для тех, кто обучающихся в профильных колледжах. Так как они получают практические навыки во время практического обучения на предприятии, изучают маршруты и учатся работать с пассажирами.

Такая мера, по мнению заместителя министра, позволит готовить молодых профессионалов, которые будут справляться с нагрузкой и нести ответственность за безопасность пассажиров.

Кроме законодательных инициатив, в регионе предпринимаются шаги по улучшению условий труда. Так, в 2024 году НПАТ установит восемь новых диспетчерских пунктов на разворотных площадках. Это обеспечит водителям возможность отдохнуть, поесть и воспользоваться санитарными условиями.

Также продолжается работа по предоставлению дополнительных социальных гарантий — таких как добровольное медицинское страхование, оплачиваемые отпуска и другие меры поддержки.

Средняя зарплата водителей в первом квартале 2024 года, по словам Рябинина, составила 105 тысяч рублей "на руки". Это примерно на 30% выше показателя прошлого года. Однако, как отметил чиновник, высокая зарплата часто связана с переработками, поскольку водителей не хватает, а нагрузка на оставшихся специалистов возрастает.

Средний возраст водителей сегодня — около 55 лет, и многие из них уходят с работы именно из-за усталости и напряженного графика. Чтобы снизить нагрузку и обеспечить стабильную работу транспорта, региону нужно привлекать молодых специалистов, резюмировал замминистра.

Ранее сообщалось, что дефицит водителей в НПАТ составляет 647 штатных единиц (45%). Также мы писали, что почти 65% нижегородцев не устраивает качество работы общественного транспорта.