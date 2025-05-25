Движение нижегородских трамваев №2 и №27 может возобновиться до августа Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Трамвайные маршруты №2 и №27 могут возобновить движение раньше августа. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, маршруты приостановили до 1 августа из-за реконструкции трамвайных путей. По словам замминистра ремонтные работы могут быть завершены досрочно, так как подрядчик показывает хорошие темпы и работает с опережением графика.

Что касается маршрута №27, то он, как подчеркнул чиновник, и до этого не функционировал в полном объеме: соединял улицу Бекетова с Комсомольской площадью и Московским вокзалом.

По маршруту №2 Рябинин отметил наличие двух "узких" мест: на улицах Добролюбова и где строится террасный парк. Из-за чего движение трамваев по улице Ильинке невозможно.

На вопрос о сроках полноценного запуска городского кольца замминистра ответил, что многое зависит от хода строительства террасного парка. Этот проект реализуется не министерством, потому называть какие-то сроки Рябинин не может.

"Со своей стороны мы сейчас приступили к ремонту на улице Октябрьской, выходим на Черный пруд, ожидаем, что к октябрю подрядчик выполнит оставшееся на "двойке"", - сказал он.

Ранее сообщалось, что уникальный трехсекционный трамвай вернулся на маршруты №6 и №7 после реставрации.