Движение нижегородских трамваев №2 и №27 может возобновиться до августа

Фото:
Трамвайные маршруты №2 и №27 могут возобновить движение раньше августа. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин. На мероприятии присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Напомним, маршруты приостановили до 1 августа из-за реконструкции трамвайных путей. По словам замминистра ремонтные работы могут быть завершены досрочно, так как подрядчик показывает хорошие темпы и работает с опережением графика.
Что касается маршрута №27, то он, как подчеркнул чиновник, и до этого не функционировал в полном объеме: соединял улицу Бекетова с Комсомольской площадью и Московским вокзалом.
По маршруту №2 Рябинин отметил наличие двух "узких" мест: на улицах Добролюбова и где строится террасный парк. Из-за чего движение трамваев по улице Ильинке невозможно.
На вопрос о сроках полноценного запуска городского кольца замминистра ответил, что многое зависит от хода строительства террасного парка. Этот проект реализуется не министерством, потому называть какие-то сроки Рябинин не может.
"Со своей стороны мы сейчас приступили к ремонту на улице Октябрьской, выходим на Черный пруд, ожидаем, что к октябрю подрядчик выполнит оставшееся на "двойке"", - сказал он.
Ранее сообщалось, что уникальный трехсекционный трамвай вернулся на маршруты №6 и №7 после реставрации.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+