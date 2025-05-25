Что известно о реализации проекта по выпуску новой "Волги" в Нижнем Новгороде

Фото:
Нижегородское АО "Производство легковых автомобилей" продолжает реализацию проекта, направленного на возвращение легендарного бренда "Волга" на российский автомобильный рынок, сообщает "Ъ-Приволжье".
Год назад в рамках конференции ЦИПР, прошедшей в Нижнем Новгороде, премьер-министру России Михаилу Мишустину и представителям Минпромторга был представлен модельный ряд будущей "Волги".
Производство автомобилей под брендом Volga планировалось организовать совместно с китайским промышленным партнером. Выпуск должен был стартовать на мощностях, арендованных у Горьковского автозавода.
Согласно заявленным ранее срокам, сборка автомобилей должна была начаться до конца 2024 года, а в 2025 году — выйти на серийный уровень.
Однако на сегодняшний день информации о запуске производства новой "Волги" не поступало.
В Минпромторге России подчеркнули, что оказывают поддержку автопроизводителям в рамках положений Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.
Напомним, что в Китае показали обновленный прототип кроссовера для нижегородского автомобиля Volga K30.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+