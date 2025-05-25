Что известно о реализации проекта по выпуску новой "Волги" в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Нижегородское АО "Производство легковых автомобилей" продолжает реализацию проекта, направленного на возвращение легендарного бренда "Волга" на российский автомобильный рынок, сообщает "Ъ-Приволжье".

Год назад в рамках конференции ЦИПР, прошедшей в Нижнем Новгороде, премьер-министру России Михаилу Мишустину и представителям Минпромторга был представлен модельный ряд будущей "Волги".

Производство автомобилей под брендом Volga планировалось организовать совместно с китайским промышленным партнером. Выпуск должен был стартовать на мощностях, арендованных у Горьковского автозавода.

Согласно заявленным ранее срокам, сборка автомобилей должна была начаться до конца 2024 года, а в 2025 году — выйти на серийный уровень.

Однако на сегодняшний день информации о запуске производства новой "Волги" не поступало.

В Минпромторге России подчеркнули, что оказывают поддержку автопроизводителям в рамках положений Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

Напомним, что в Китае показали обновленный прототип кроссовера для нижегородского автомобиля Volga K30.