Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 мая 2025 11:47  [102] Двух задержанных в Нижегородской области исламистов заключили под стражу
27 мая 2025 11:08  [115] Один человек угодил в больницу после нижегородского полумарафона "Беги, герой!"
27 мая 2025 10:58  [117] ФСБ заявила о задержании двух экс-чиновников из Дзержинска (видео)
27 мая 2025 09:25  [151] Трехлетний мальчик пострадал на переходе после наезда питбайка в Урене
26 мая 2025 20:58  [384] Многоквартирный жилой дом сгорел на 625 кв. метрах в Борском округе
26 мая 2025 20:41  [345] Нижегородская полиция разбирается в конфликте, который якобы закончился перестрелкой
26 мая 2025 19:28  [406] СК разоблачил подпольный игровой клуб в центре Нижнего Новгорода
26 мая 2025 16:38  [340] Подозреваемого в убийстве своего отца будут судить в Нижнем Новгороде
26 мая 2025 14:29  [386] Нижегородцу выплатили 160 000 рублей после инцидента с БПЛА
26 мая 2025 13:30  [275] Более 70 техногенных пожаров устранили в Нижегородской области за неделю
Происшествия

Подозреваемого в убийстве своего отца будут судить в Нижнем Новгороде

26 мая 2025 16:38  [340] Происшествия
Подозреваемого в убийстве своего отца будут судить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своего престарелого отца (18+). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области, трагедия произошла в ноябре 2024 года в квартире на улице Минина. По версии следствия, обвиняемый задушил отца, который из-за возраста и слабого физического состояния не мог оказать сопротивление.

После совершения преступления мужчина вывез тело на дачный участок в одном из садовых товариществ. Там он, пытаясь скрыть следы содеянного, расчленил останки и сжег их.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие квалифицировало его действия по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство заведомо беспомощного лица.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время мужчине предстоит ответить за содеянное перед законом.

Ранее стало известно о новых подробностях гибели нижегородской скрипачки Натальи Маурер.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Следственное управление Суд Убийство
Поделиться:
Новости по теме
16 мая 2025 20:00  [761] 20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе
15 мая 2025 18:16  [649] Двух жителей Бора осудят за попытку убийства шести человек
14 мая 2025 15:10  [546] Иностранца в Нижегородской области осудят за убийство, совершенное 17 лет назад
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных