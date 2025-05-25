Подозреваемого в убийстве своего отца будут судить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве своего престарелого отца (18+). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области, трагедия произошла в ноябре 2024 года в квартире на улице Минина. По версии следствия, обвиняемый задушил отца, который из-за возраста и слабого физического состояния не мог оказать сопротивление.
После совершения преступления мужчина вывез тело на дачный участок в одном из садовых товариществ. Там он, пытаясь скрыть следы содеянного, расчленил останки и сжег их.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие квалифицировало его действия по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство заведомо беспомощного лица.
На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время мужчине предстоит ответить за содеянное перед законом.
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