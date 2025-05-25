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Общество

Ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Нижегородской области

27 мая 2025 08:00  [202] Общество
Ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Нижегородской области

Ограничения движения введены на четырех отрезках М-7 в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. 

Причина — проведение дорожных работ по восстановлению покрытия методом картирования.

Ремонт ведется в Володарском муниципальном округе на отрезках с 341-го по 342-й км и с 346-го по 348-й км, а также в городском округе Дзержинск — с 365-го по 366-й км и с 385-го по 399-й км.

Ранее аналогичные работы уже выполнили на обходе Нижнего Новгорода (415–430 км), на выезде из Кстово в сторону Казани (443–444 км), в Лысковском районе (490–498 км), а также в Воротынском округе на границе с Чувашией (568–574 км).

Отмечается, что до конца июня будет обновлено покрытие на девяти участках общей площадью 46 тысяч кв. метров.

В местах ремонта действуют временные ограничения. Проезжая часть сужена, максимальная разрешенная скорость — 50 км/ч. Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать знаки и следовать временной схеме движения.

Ранее сообщалось, что проезд ограничат на трассе Р-158 из-за строительства дублера проспекта Гагарина.

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Теги:
М-7 Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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