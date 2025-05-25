Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 мая 2025 11:42  [99] Участок под КРТ на Гребном канале выставлен на торги за 98 млн рублей
27 мая 2025 10:41  [135] Банки в Нижегородской области ужесточили выдачу потребкредитов
27 мая 2025 10:22  [91] Нижегородская область увеличила производство яиц и молока
26 мая 2025 20:25  [480] Что известно о реализации проекта по выпуску новой "Волги" в Нижнем Новгороде
26 мая 2025 20:00  [362] Два инвестпроекта на 500 млн рублей получат статус резидентов ОЭЗ "Кулибин"
26 мая 2025 18:30  [331] Нижегородская дума направила дополнительные миллиарды на благоустройство и дороги
26 мая 2025 18:15  [313] Область выделила средства на ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде
26 мая 2025 17:57  [280] В Нижнем Новгороде обсудили, как подготовка кадров формирует будущее России
26 мая 2025 15:15  [373] Слушания по исполнению нижегородского бюджета за 2024 год пройдут онлайн 10 июня
26 мая 2025 13:43  [738] Обновленный прототип для нижегородского автомобиля "Волга" представили в Китае
Экономика

Область выделила средства на ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде

26 мая 2025 18:15  [313] Экономика
Область выделила средства на ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Бюджет Нижнего Новгорода получит 35 млн рублей от области на капремонт улицы Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда. Об этом стало известно на заседании городской думы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

С докладом о внесении корректировок в бюджет выступил директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин. 

По его словам, предлагается доходную часть увеличить на 2,05 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 1,67 млрд, расходную - на 2,13 млрд, дефицит - на 81,5 млн рублей.

Отметим, что при рассмотрении проекта бюджета в комиссиях сообщались более "скромные" показатели. Доходы и расходы должны были подрасти на 790 млн, но перед заседанием были внесены поправки, которые оперативно рассмотрела профильная комиссия.  

По словам Мочалкина, значительно увеличится расходная часть департамента транспорта и дорожного хозяйства. Трансферты направят на содержание автомобильных дорог (800 млн рублей), а также на капремонт Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда(35 млн рублей). Еще 40 млн рублей из трансферта направят на благоустройство детского игрового пространства "Хохлома", расположенного напротив здания "Художественные промыслы" на улице Большой Покровской. 

Ранее сообщалось, что из облбюджета поступит очередной транш для Нижегородского водоканала - 1 млрд рублей. Он станет третьим, которое получит предприятие. 
 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Гордума
Поделиться:
Новости по теме
26 мая 2025 15:15  [373] Слушания по исполнению нижегородского бюджета за 2024 год пройдут онлайн 10 июня
19 мая 2025 17:55  [785] Новинки заняли 2-е место по обеспеченности торговыми точками в Нижнем Новгороде
25 апреля 2025 15:52  [2132] Единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных