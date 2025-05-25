Область выделила средства на ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

Бюджет Нижнего Новгорода получит 35 млн рублей от области на капремонт улицы Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда. Об этом стало известно на заседании городской думы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С докладом о внесении корректировок в бюджет выступил директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин.

По его словам, предлагается доходную часть увеличить на 2,05 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 1,67 млрд, расходную - на 2,13 млрд, дефицит - на 81,5 млн рублей.

Отметим, что при рассмотрении проекта бюджета в комиссиях сообщались более "скромные" показатели. Доходы и расходы должны были подрасти на 790 млн, но перед заседанием были внесены поправки, которые оперативно рассмотрела профильная комиссия.

По словам Мочалкина, значительно увеличится расходная часть департамента транспорта и дорожного хозяйства. Трансферты направят на содержание автомобильных дорог (800 млн рублей), а также на капремонт Малой Покровской от Звездинки до Похвалинского съезда(35 млн рублей). Еще 40 млн рублей из трансферта направят на благоустройство детского игрового пространства "Хохлома", расположенного напротив здания "Художественные промыслы" на улице Большой Покровской.

Ранее сообщалось, что из облбюджета поступит очередной транш для Нижегородского водоканала - 1 млрд рублей. Он станет третьим, которое получит предприятие.

