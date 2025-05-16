Новинки заняли 2-е место по обеспеченности торговыми точками в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Современный потребительский рынок Нижнего Новгорода представляет собой развитую сеть предприятий розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг различных типов и форматов. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству сообщил исполняющий обязанности директора департамента развития предпринимательства мэрии Вадим Власов, передаёт корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, на 1 января 2025 года в городе насчитывалось более 9,4 тысячи объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг. Из них 4,2 тысячи — стационарные предприятия розничной торговли, включая свыше 2,4 тысячи продовольственных и более 1,7 тысячи непродовольственных магазинов.

Сеть супермаркетов и универсамов насчитывает 621 объект. Кроме того, в городе работают 816 специализированных продовольственных и 1 734 специализированных непродовольственных магазина.

Заметную долю рынка занимают дискаунтеры — в 2024 году их было более 150, что составляет 16,3% от общего числа супермаркетов и других магазинов.

Вадим Власов также отметил, что в Нижнем Новгороде успешно функционируют более 220 фирменных магазинов местных производителей. В их ассортимент входят продукты питания, сувениры, бытовая химия и другие товары.

Впервые был проведён анализ автозаправочных станций: по состоянию на конец 2024 года в городе работало 123 АЗС.

Сфера общественного питания включает около 1,5 тысячи заведений. Совокупное количество посадочных мест превышает 93,5 тысячи. Среди них — 912 ресторанов, кафе и баров, 350 столовых при предприятиях и учреждениях, а также 212 общедоступных столовых и закусочных.

Кроме того, на начало года в городе действовало 1,6 тысячи предприятий бытового обслуживания — парикмахерские, косметологические кабинеты и другие.

Общий уровень обеспеченности стационарными объектами в Нижнем Новгороде превышает норматив на 16,8%.

Лидером по обеспеченности стационарными торговыми объектами стал Нижегородский район, где сосредоточены как крупные торговые центры, так и небольшие магазины.

"Второе место, как ни удивительно, занимает Новинковский сельсовет: несмотря на небольшое население, число объектов превышает нормативный минимум. Далее следуют Канавинский, Советский, Приокский и Сормовский районы. При этом в Нагорной части города обеспеченность почти на 40% выше, чем в Заречной: 144% против 103,6%", — отметил Власов.

В целом по городу обеспеченность стационарными торговыми объектами составляет 116,8%, нестационарными — 77%, а предприятиями общественного питания — 118,9%.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что бюджет Нижегородской области планируют увеличить почти на 148 млн рублей за счет благотворителей.