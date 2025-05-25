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Общество

Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов

27 мая 2025 09:42  [212] Общество
Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

В Нижегородской области стартует масштабное обновление системы комплексной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью. Регион вошел в число пилотных территорий, где будет реализована модельная программа, разработанная Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, соглашение о сотрудничестве между правительством области и АСИ подписано в феврале. Помимо Нижегородской области, в программу также включены Республика Башкортостан, Рязанская и Ульяновская области.

Проект направлен на внедрение современных подходов к реабилитации и социализации граждан с ограничениями по здоровью. Инициатива рассчитана до 2030 года и будет реализовываться поэтапно. Первый предусматривает аудит существующей инфраструктуры в сфере реабилитации.

С этой целью регион посетили представители АСИ: директор проектов дивизиона развития инклюзивных практик и технологий Ольга Михайлова, руководитель проектов Татьяна Полякова и советник генерального директора Екатерина Никитина.

Эксперты осмотрели ряд ключевых учреждений, включая Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации, реабилитационный центр для инвалидов, Центр социального развития региона, центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь", а также Центр адаптивных видов спорта "Парус".

Итоги визита подвели на межведомственном совещании в Нижегородском кремле. В нем приняли участие заместитель губернатора Андрей Гнеушев, министр социальной политики Игорь Седых, министр спорта Дмитрий Кабайло, руководитель управления по труду и занятости Игорь Пантюхин, заместитель министра культуры Ирина Вагина, а также представители АСИ и руководители профильных учреждений.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что ключевая задача проекта — создать интегрированную систему, в которой скоординированно работают учреждения здравоохранения, социальной сферы, спорта, образования, культуры и медико-социальной экспертизы.

"Наша цель — обеспечить людям с инвалидностью, в том числе участникам СВО, полноценный доступ к современным услугам и сервисам. Мы должны помочь им быстрее адаптироваться и реализовать себя в новых условиях", — отметил он.

Ольга Михайлова поблагодарила регион за открытость и профессионализм в ходе анализа текущей системы. Она отдельно выделила успешные практики в работе с людьми с расстройствами аутистического спектра и деятельность центра "Парус".

Игорь Седых, подводя итоги, заявил, что следующим шагом станет создание универсальных решений по модернизации инфраструктуры, выбор флагманских центров, стандартизация качества услуг и повышение квалификации специалистов.

"Переход к новой системе потребует пересмотра перечня услуг, внедрения современных методик и усиления межведомственного взаимодействия. Мы готовы к этой работе и надеемся, что наш опыт станет ориентиром для других регионов", — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что более 500 компаний вошли в реестр социальных предприятий Нижегородской области.

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Теги:
Инвалиды Реабилитация Социальная сфера
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