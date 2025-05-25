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Общество

Росприроднадзор проверяет полигоны "Ситиматик – НН" после жалоб и пожара

27 мая 2025 10:07  [153] Общество
Росприроднадзор проверяет полигоны Ситиматик – НН после жалоб и пожара

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области

Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводят внеплановую выездную проверку в отношении АО "Ситиматик-Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инспекторы Росприроднадзора работают сразу на двух объектах: межмуниципальном полигоне в Балахнинском районе, где в апреле произошло возгорание отходов, и на территории мусоросортировочного комплекса с полигоном в Городецком районе.

Основанием для проверки стала жалоба, связанная с нарушением экологического законодательства при эксплуатации полигона. По данным Росприроднадзора, выявленные нарушения могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Проверочные мероприятия согласованы с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. В рамках инспекции специалисты осматривают объекты, анализируют документацию и проводят отбор проб компонентов окружающей среды. В этой работе участвуют сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО".

Цель проверки — установить, соблюдает ли АО "Ситиматик-Нижний Новгород" экологические требования на подконтрольных ему объектах по размещению отходов. Результаты инспекции будут опубликованы на официальном сайте управления Росприроднадзора.

Напомним, в апреле на полигоне ТБО под Городцом произошел пожар. Причины возгорания расследует Росприроднадзор.

Также сообщалось, что Росприроднадзор выявил массу нарушений на полигоне отходов в Борском округе. В итоге полигон закрыли на 30 суток.

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Теги:
Росприроднадзор ТБО
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