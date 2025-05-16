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Общество

Росприроднадзор озвучил итоги проверки свалок ТКО в Воскресенском округе

22 мая 2025 08:50  [79] Общество
Росприроднадзор озвучил итоги проверки свалок ТКО в Воскресенском округе

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия обследовало две свалки в Воскресенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявление и ликвидация объектов, наносящих вред окружающей среде, проходит в рамках реализации Федерального проекта "Генеральная уборка".

В 2025 году планируется проведение работ на шести участках Нижегородской области. В Воскресенском округе в перечень включены два объекта: свалка твердых коммунальных отходов вблизи рабочего поселка Воскресенское и несанкционированная свалка рядом с селом Богородское.

Площадь закрытой свалки ТКО у Воскресенского составляет более 4,6 гектара. По результатам обследования установлено, что участок частично зарос растительностью, свежих следов размещения мусора или хозяйственной деятельности не обнаружено. Также отсутствуют признаки возгорания.

Второй объект — стихийная свалка площадью более 6,4 гектара. Здесь зафиксированы отходы от демонтажа зданий, перемешанные с ТКО, а также значительные навалы древесных остатков.

Сотрудники провели комплексное обследование обеих территорий, включая прилегающие участки. Были выполнены геодезические замеры, определены точные границы свалок, а также отобраны образцы компонентов окружающей среды для дальнейшего анализа.

Собранные данные переданы в Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия. На их основе будет принято решение о возможной ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

Ранее сообщалось, что более 332 млн рублей взыскали за ущерб, нанесённый почвам в Уренском районе, из-за нарушений в организации свалки.

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Теги:
Воскресенский район Свалки ТКО
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