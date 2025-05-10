Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: управление Росприроднадзора

Три нарушения экологических норм выявлено на Нижегородской станции аэрации в ходе проверки, сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора.

В ведомстве подчеркнули, что объект, где ведутся работы по капитальному строительству, отнесен к I категории негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому надзорные мероприятия проводятся на постоянной основе. Так, в ноябре прошлого года проверка выявила 8 нарушений экологического законодательства. В этот же раз их количество сократилось до трех, и все они касаются обращения с отходами производства и потребления. Предприятию выдано предписание с требованием устранить выявленные недостатки.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяют также устранению нарушений на двух других объектах водоканала, реконструированных в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" — на Слудинской водопроводной станции и водопроводной станции "Малиновая гряда".

Внеплановая проверка, проведённая в сентябре 2024 года, выявила 13 нарушений. В частности, на объектах отсутствовали нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 1-2 класса опасности, не были разработаны меры по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, а программа производственного экологического контроля не содержала информации о побочных продуктах производства. Кроме того, станцию "Малиновая гряда" ввели в эксплуатацию с нарушениями проектной документации, а её трубопроводы эксплуатировались в негерметичном состоянии, что привело к утечкам.

По итогам проверки предприятие было привлечено к административной ответственности. Представители водоканала попытались оспорить постановление Росприроднадзора в Канавинском районном суде, но тот признал требования надзорного органа обоснованными. При этом суд счёл возможным снизить размер штрафа до 50 тысяч рублей.

Несмотря на предписание об устранении нарушений, последующая проверка показала, что не все меры были реализованы в полном объёме и в установленные сроки. В частности, сооружение для ликвидации сброса промывных вод, сбора и перекачке осадка в городскую канализацию на станции "Малиновая гряда" продолжает функционировать без обязательного заключения федерального органа экологического надзора. Хотя расположено в границах особо охраняемой природной территории. Также на станции до сих пор не демонтирован водопроводный колодец.

За невыполнение предписания в установленный срок юридическое лицо и ответственный сотрудник предприятия были привлечены к ответственности по ч. 38 ст. 19.5 КоАП РФ. В отношении них наложены штрафные санкции, а также выдано новое предписание.

В Росприроднадзоре добавили, что продолжают добиваться полного устранения всех нарушений природоохранного законодательства на объектах АО "Нижегородский водоканал".

Напомним, Нижегородская станция аэрации построена в 1975 году и является одним из крупнейших объектов по очистке сточных вод на Волге. Она обслуживает Нижний Новгород и город Бор. Первый этап ее модернизации почти полностью завершён. В конце марта ход реконструкции проверила комиссия правительства России. Глава региона Глеб Никитин пригрозил подрядчику расторжением договора. А в апреле в управлении ФСБ сообщили о выявлении нарушений при утилизации опасных отходов в Нижнем Новгороде. Бывшее руководство Нижегородского водоканала и станции аэрации стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Отметим, что жители Нижнего Новгорода периодически жалуются не вонь, которая накрывает районы города. Мэр Юрий Шалабаев отметил, что источники неприятных запахов могут быть разные: в том числе, канализационный коллектор, где идут ремонтные работы, станция аэрации, черные ассенизаторы, которые сливают в нечистоты в колодцы. Последние жалобы жителей дошли до главы Следкома России Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о результатах проверки этой информации.