Один человек угодил в больницу после нижегородского полумарафона "Беги, герой!"

Фото:
Один человек по итогам 11-го полумарафона "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде был госпитализирован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.
Отмечается, что во время соревнований участники спортивного мероприятия периодически обращались к дежурившим медикам.
Среди жалоб на самочувствие в основном были микротравмы или перегрев. Всем обратившимся за медпомощью спортсменам врачи помогли на месте.
Кроме того, три человека для уточнения диагноза были доставлены в медицинское учреждение.
В результате госпитализация потребовалась одному человеку, а двух других пациентов направили на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в Урене из-за наезда питбайка травмы получил трехлетний мальчик.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+