Один человек угодил в больницу после нижегородского полумарафона "Беги, герой!" Происшествия

Фото: Кира Мишина

Один человек по итогам 11-го полумарафона "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде был госпитализирован. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

Отмечается, что во время соревнований участники спортивного мероприятия периодически обращались к дежурившим медикам.

Среди жалоб на самочувствие в основном были микротравмы или перегрев. Всем обратившимся за медпомощью спортсменам врачи помогли на месте.

Кроме того, три человека для уточнения диагноза были доставлены в медицинское учреждение.

В результате госпитализация потребовалась одному человеку, а двух других пациентов направили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Урене из-за наезда питбайка травмы получил трехлетний мальчик.