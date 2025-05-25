ФСБ заявила о задержании двух экс-чиновников из Дзержинска (видео) Происшествия

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали в Иркутской области бывших работников администрации Дзержинска, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, один из бывших советников главы мэрии действовал в сговоре с руководителем убыточного муниципального предприятия по перевозке пассажиров. Используя ресурсы этой организации, они приобретали имущество, которое впоследствии передавалось в интересах посторонних лиц.

Такие действия, по оценке следователей, нанесли предприятию значительный имущественный вред — ущерб превысил 500 тысяч рублей. Эта сумма признана существенной с учетом финансового положения организации.

На основании материалов, собранных УФСБ, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса России.

По решению Дзержинского городского суда оба фигуранта заключены под стражу. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению других возможных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось о задержании дзержинского чиновника за слив данных аукциона знакомому бизнесмену.

До этого мы рассказывали о задержании депутата думы Дзержинска Михаила Богоявленского.