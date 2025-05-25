ФСБ вскрыла исламистскую ячейку в Нижегородской области

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области семерых участников террористической ячейки, действовавшей под руководством эмиссара, находящегося в Польше. Группа принадлежала к международной организации, запрещённой на территории России.
Все задержанные являются гражданами одной из стран Центральной Азии. По данным Центра общественных связей ФСБ, они занимались распространением радикальной идеологии среди трудовых мигрантов и мусульман, проживающих в регионе.
Как установили спецслужбы, участники ячейки проводили закрытые собрания, на которых продвигали идеи насильственного захвата власти и создания так называемого Всемирного халифата. В рамках этих встреч они также занимались вербовкой новых сторонников.
В результате оперативных мероприятий деятельность группы была пресечена. Расследование продолжается.
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