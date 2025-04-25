ФСБ озвучила подробности задержания проректора НГЛУ Чанчиной Происшествия

Фото: скриншот оперативной съемки УФСБ по Нижегородской области

Появились подробности задержания проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова Анны Чанчиной.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, сотрудница Лингвистического университета подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в приказы о премировании вносили сотрудников вуза, которым начисляли стимулирующие выплаты. Часть премий задержанная собирала с подчиненных и отдавала ректору.

В вузе и дома у подозреваемой прошли обыски. Изъяты документы и предметы, важные для расследования. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову и главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Никонова незаконно выписывала премии сотрудникам университета, в результате чего похитила свыше миллиона рублей. Чичерина в этом ей помогала. Сейчас бывшая глава вуза находится под стражей, а экс-глава института - под домашним арестом.