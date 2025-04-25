ФСБ озвучила подробности задержания проректора НГЛУ Чанчиной

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Появились подробности задержания проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова Анны Чанчиной.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, сотрудница Лингвистического университета подозревается в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в приказы о премировании вносили сотрудников вуза, которым начисляли стимулирующие выплаты. Часть премий задержанная собирала с подчиненных и отдавала ректору.
В вузе и дома у подозреваемой прошли обыски. Изъяты документы и предметы, важные для расследования. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в феврале задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову и главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Никонова незаконно выписывала премии сотрудникам университета, в результате чего похитила свыше миллиона рублей. Чичерина в этом ей помогала. Сейчас бывшая глава вуза находится под стражей, а экс-глава института - под домашним арестом.
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