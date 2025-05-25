Участок под КРТ на Гребном канале выставлен на торги за 98 млн рублей Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Объявлен аукцион на право реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в районе набережной Гребного канала. Организатором выступает Институт развития агломерации Нижегородской области.

К участию в торгах предлагается участок площадью 10,55 гектара, расположенный вдоль берега Волги напротив домов №321-533 в Слободе Подновье (Нижегородский район).

Проект предполагает масштабное преобразование территории. Планируется создание благоустроенной набережной, соединяющей Гребной канал с центром города, а также обустройство общественных зон, спортивной и социальной инфраструктуры и строительство гостиницы.

Особое внимание уделено социальной составляющей. Инвестор обязуется построить детский сад на 200 мест и школу на 550 учеников. Срок реализации этих объектов – до 2030 года.

Комплексное развитие территории рассчитано на 15 лет. Начальная стоимость лота составляет 98,3 млн рублей. Ознакомиться с документацией и условиями участия можно на портале "ГИС Торги" и электронной площадке "Росэлторг". Заявки будут приниматься до 26 июня. Аукцион состоится 2 июля.

Ранее сообщалось, что власти региона одобрили строительство жилья и школы на берегу Гребного канала.