Двух задержанных в Нижегородской области исламистов заключили под стражу Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Двух задержанных в Нижегородской области исламистов заключили под стражу по 19 июля (включительно). Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно предоставленной информации, меру пресечения задержанным избрал Нижегородский райсуд 24 мая. Арестованные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Ранее сообщалось о задержании семи участников террористической ячейки. По данным ФСБ, они занимались распространением радикальной идеологии среди трудовых мигрантов и мусульман, проживающих в регионе.