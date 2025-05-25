Двух задержанных в Нижегородской области исламистов заключили под стражу по 19 июля (включительно). Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Согласно предоставленной информации, меру пресечения задержанным избрал Нижегородский райсуд 24 мая. Арестованные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Ранее сообщалось о задержании семи участников террористической ячейки. По данным ФСБ, они занимались распространением радикальной идеологии среди трудовых мигрантов и мусульман, проживающих в регионе.
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