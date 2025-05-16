Двух нижегородцев поместили в СИЗО за поджог базовой станции оператора Происшествия

Полиция задержала двух жителей Сормовского района Нижнего Новгорода, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным правоохранительных органов, в отношении ранее судимых мужчин 27 и 36 лет возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта. Следствие полагает, что задержанные действовали по указанию третьих лиц: они сфотографировали базовую станцию одного из мобильных операторов в Сормове и отправили снимки неизвестным через мессенджер. После этого они подожгли объект и получили за это денежное вознаграждение.

Как уточнили в МВД, целью преступления было дестабилизировать работу органов власти путём повреждения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Подозреваемым предъявлено обвинение, они заключены под стражу. В настоящее время силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Правоохранители напоминают: участие в террористической деятельности влечёт за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Жителей региона призывают не поддаваться на предложения сомнительного заработка.

Напомним, что в апреле в Нижегородской области был задержан житель Лысковского района, который планировал поджечь телевизионную вышку. На него завели дело о подготовке к теракту.