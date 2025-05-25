Эксперты составили топ востребованных вакансий на лето в Нижегородской области Экономика

С наступлением лета рынок труда в Нижегородской области традиционно оживился. По информации от платформы hh.ru, в регионе за последний месяц было опубликовано более 3,6 тысячи вакансий, ориентированных на временную и сезонную занятость.

Наибольший интерес у работодателей вызвали массовые и рабочие специальности. Лидирующую позицию по числу предложений заняли продавцы-консультанты и кассиры — на них приходится почти 20% всех летних вакансий. Всего размещено свыше 620 объявлений, а средняя заработная плата по этим позициям составляет около 43 тысяч рублей.

Второе место по востребованности заняли курьеры. На них приходится 11% всех сезонных предложений. При этом именно в этой категории зафиксирован самый высокий средний доход — порядка 142 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку лидеров врачи, которых также активно ищут на временную работу. Средняя заработная плата в этой сфере составляет около 90 тысяч рублей.

Самую высокую оплату труда этим летом предлагают водителям — в среднем порядка 169,5 тысячи рублей в месяц.

Среди других популярных сезонных вакансий в регионе — пешие и велокурьеры (до 165 300 ₽), курьеры на склад (до 165 600 ₽), расклейщики листовок (до 100 000 ₽), операторы call-центров (до 85 000 ₽), проводники пассажирских вагонов (до 75 000 ₽), специалисты офисов продаж (до 70 000 ₽), продавцы-кассиры (от 55 000 ₽), начинающие офисные сотрудники (от 52 000 ₽), администраторы-кассиры в рестораны (от 45 000 ₽), горничные (до 35 000 ₽), администраторы (от 35 000 ₽) и рабочие зеленого хозяйства (до 29 000 ₽).

Ранее сообщалось, что нижегородские подростки могут заработать до 70 тысяч рублей в месяц.