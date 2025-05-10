Спрос на строителей вырос на 14% в Нижегородской области Экономика

Заработные платы в строительной сфере Нижегородской области за год выросли на 14% и впервые превысили средний доход по региону. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru за первый квартал 2025 года.

По информации аналитиков, на начало текущего года в регионе было открыто более 8,2 тысячи вакансий в сфере строительства и недвижимости.

Средняя предлагаемая зарплата в строительстве по России составляет 99 тысяч рублей. В Нижегородской области средняя зарплата в строительной отрасли достигла 89,6 тысячи рублей, превысив средний доход по региону — 66,4 тысячи рублей.

Наиболее высокие зарплаты в Нижегородской области предлагают брокерам (150 тысяч), главным инженерам проекта (128 тысяч), руководителям стройпроектов (125 тысяч), прорабам (120 тысяч) и сварщикам (117,5 тысячи).

В то же время наименее оплачиваемыми остаются вакансии инженеров по охране труда (70 тысячи рублей), разнорабочих (71,8 тысячи) и инженеров по эксплуатации (73,5 тысячи).

Также отмечается значительное увеличение спроса на рабочих. Весной 2025 года девелоперы стали активнее искать электромонтажников, число вакансий выросло на 88%. Спрос на сварщиков увеличился на 38%, а на разнорабочих — на 14%. В то же время наблюдается снижение числа вакансий для брокеров по недвижимости — их стало на 52% меньше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что зарплата нижегородских рыбаков в 2,5 раза превысила средний доход по региону и составила 182 тысяч рублей в месяц.