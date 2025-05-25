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Общество

"Нереальная красота": Анна Семенович прогулялась по Нижнему Новгороду

27 мая 2025 13:15  [298] Общество
Нереальная красота: Анна Семенович прогулялась по Нижнему Новгороду

Фото: соцсети Анны Семенович

Певица и актриса Анна Семенович приехала в Нижний Новгород, чтобы рассказать правду о борьбе с лишним весом. В конце встречи она поделилась впечатлениями о городе.

"Я не впервые в Нижнем Новгороде. Была здесь пару раз, но никогда не гуляла. Сегодня я проснулась, распахнула шторы, а у меня тут кремль. Нереальная красота. Я пока не успела сходить на экскурсию, но после нашего мероприятия я обязательно туда забегу, потому что, мне кажется, это безумно красивое зрелище. Вообще Нижний Новгород один из самых красивых городов страны, который обязательно можно посетить каждому и погулять", - рассказала Семенович.

После бранча Семенович отправилась на прогулку в кремль, хотя времени до вылета оставалось немного, где посетила Вечный огонь и полюбовалась нижегородскими закатами.

Певица даже воспользовалась фуникулером, чтобы спуститься на площадь Народного единства и пройтись по Рождественской и Нижневолжской набережной.

"Город потрясающий – со своей атмосферой, богатой историей, красивыми церквями, добрыми людьми и уютными, вкусными кафешками", - написала в своих соцсетях Анна, выложив фотографии.

Ранее артист Сергей Безруков показал Нижний Новгород своим детям.

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