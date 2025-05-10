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Культура и отдых

Сергей Безруков с семьей прогулялся по парку "Швейцария"

13 мая 2025 09:28  [142] Культура и отдых
Сергей Безруков с семьей прогулялся по парку Швейцария

Фото: БЕЗРУКОВ/VK

Актер Сергей Безруков поделился впечатлениями от прогулки по нижегородским паркам. Он опубликовал видео на своей странице в соцсетях. 

Из ролика следует, что артист вместе с семьей побывал в парке 800-летия Нижнего Новгорода. По его словам, территория на набережной Федоровского впечатлила его после преображения. Особенно на него произвело впечатление вечернее освещение. Артист отметил, что оно придает пространству особую магическую атмосферу. 

"Здесь очень хорошо. А вечером картина дополняется световой инсталляцией. Кроме того, по всему парку размещены арт-объекты с историей Нижнего", — сообщил подписчикам известный актер. 

Также Безруков заглянул в парк "Швейцария". Видео с артистом накануне было опубликовано в официальном телеграм-канале общественного пространства. 

"Парк, конечно, уникальный. Берегите нашу нижегородскую "Швейцарию"!" - призвал актер. 

По его словам, в "Швейцарии" здорово проводить время с семьей.

Напомним, что 9 мая Сергей Безруков исполнил песни Высоцкого на сцене у катера "Герой". А до выступления успел пообщаться с журналистами. В ходе беседы выяснилось, что Нижегородчина - место силы для актера. А еще он привез сюда жену и детей. По его словам, "дети в восторге". 

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Теги:
Артист знаменитости Парки
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