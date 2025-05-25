Клиника ПИМУ запустила программу реабилитации пациентов с боевой ампутацией ног

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В Университетской клинике ПИМУ стартовала специализированная программа реабилитации для людей, перенесших ампутацию нижних конечностей в результате боевых травм. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Реабилитация проходит на базе Института реабилитации клиники. Программа рассчитана на пациентов, завершивших военную службу, включая участников СВО, прошедших протезирование и освоивших базовые навыки ходьбы с протезом.
Главный врач Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев отметил, что восстановление после ампутации — это сложный и длительный процесс. Основная цель — вернуть пациенту функциональность и улучшить качество жизни. В рамках программы проводится работа с болевыми синдромами, в том числе фантомными болями, восстанавливаются навыки передвижения с протезом, укрепляются мышцы, улучшается равновесие, а также оказывается психологическая помощь.
В процессе лечения применяются высокотехнологичные реабилитационные комплексы и тренажеры с биологической обратной связью. Среди используемых методов — навигационная транскраниальная магнитная стимуляция, которая воздействует на кору головного мозга и помогает при двигательных нарушениях. Также применяется стимуляция мышц во время тренировок для коррекции движений.
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой, тренировки на нестабильной платформе, сеансы с психологом — все это входит в курс реабилитации. При необходимости программа дополняется аппаратным массажем, светотерапией, лазерной терапией, рефлексотерапией и медикаментозным лечением.
Пациенты проходят курс в условиях круглосуточного пребывания в отделении медицинской реабилитации для взрослых с нарушениями периферической нервной и опорно-двигательной систем. Продолжительность курса — три недели.
Программа доступна не только жителям Нижегородской области, но и пациентам из других регионов России. Для участия необходимо пройти бесплатную консультацию в Институте реабилитации Университетской клиники ПИМУ. Записаться можно по телефону 8 (831) 422-20-30 или отправив запрос на электронную почту medreab-clinic@pimunn.net.
Добавим, что лечение проводится бесплатно в рамках системы ОМС и включает использование современных технологий и оборудования.
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