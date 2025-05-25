Ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Химики ННГУ имени Н.И. Лобачевского разработали новый биосовместимый материал для 3D-биопечати, который может применяться в регенеративной медицине. Он позволит создавать кожные покровы, сосуды, костные и другие ткани, а после выполнения своей функции безопасно разлагаться в организме.

Как рассказали в пресс-службе вуза, в основу состава легли два компонента: природный полимер хитозан, обеспечивающий прочность и нетоксичность, и термопластичный поликапролактон, придающий материалу гибкость и плавкость. Для объединения этих веществ учёные использовали органический растворитель диметилсульфоксид и ультразвуковую обработку, получив однородную массу, пригодную для 3D-печати.

По словам научного сотрудника химического факультета Ивана Леднева, хитозан снижает риск воспаления и тромбозов, уравновешивая недостатки поликапролактона, который при разложении выделяет кислоту и может вызывать раздражение тканей. Хитозан "связывает" эти кислоты, нейтрализуя побочные эффекты.

Авторы проекта утверждают, что, регулируя соотношение компонентов, можно создавать материалы для самых разных задач — от биопластырей до элементов искусственных лёгких. Новая разработка потенциально способна заменить даже титановые пластины, применяемые при сложных переломах, поскольку обладает достаточной прочностью и эластичностью.

Сейчас команда работает над созданием филамента — нити для медицинских 3D-принтеров. Сополимер уже протестирован в биопечати, и учёные настраивают его свойства для различных направлений. В планах — дальнейшее улучшение материала с помощью добавок.

Работа выполнена кафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии совместно с Институтом биологии и биомедицины ННГУ. Проект продолжает исследования по соединению хитозана с полилактидом, начатые ранее, и уже получил патент в 2024 году при содействии Центра трансфера технологий Университета Лобачевского.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-13-00342.