Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
26 мая 2025 15:50  [270] Ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей
25 мая 2025 08:42  [442] Вассерман рассказал нижегородским школьникам, зачем развивать ум через шахматы
21 мая 2025 15:33  [523] Два нижегородца поборются за участие в экспедиции на Северный полюс
16 мая 2025 12:07  [864] ННГАСУ начал обучать нейросеть знаниями в сфере строительства и ЖКХ
15 мая 2025 16:54  [1216] Отца живодера в шинели решили уволить из ННГУ
15 мая 2025 08:00  [850] Анальгетик нового поколения создали в России при участии химиков ННГУ
12 мая 2025 18:10  [1048] Глеб Никитин: "Премия "Вызов" - это мощный импульс для развития инноваций"
12 мая 2025 13:15  [1056] Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу
10 мая 2025 11:50  [1800] ПИМУ отложил запуск вивария с приматами из-за проблем с подрядчиками
08 мая 2025 18:00  [1565] Нижегородцам продлили обучение на нейрохирургов до трех лет
Наука

Ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей

26 мая 2025 15:50  [270] Наука
Ученые из Нижнего Новгорода создали новые материалы для 3D-биопечати тканей

Фото: пресс-служба ННГУ

Химики ННГУ имени Н.И. Лобачевского разработали новый биосовместимый материал для 3D-биопечати, который может применяться в регенеративной медицине. Он позволит создавать кожные покровы, сосуды, костные и другие ткани, а после выполнения своей функции безопасно разлагаться в организме.

Как рассказали в пресс-службе вуза, в основу состава легли два компонента: природный полимер хитозан, обеспечивающий прочность и нетоксичность, и термопластичный поликапролактон, придающий материалу гибкость и плавкость. Для объединения этих веществ учёные использовали органический растворитель диметилсульфоксид и ультразвуковую обработку, получив однородную массу, пригодную для 3D-печати.

По словам научного сотрудника химического факультета Ивана Леднева, хитозан снижает риск воспаления и тромбозов, уравновешивая недостатки поликапролактона, который при разложении выделяет кислоту и может вызывать раздражение тканей. Хитозан "связывает" эти кислоты, нейтрализуя побочные эффекты.

Авторы проекта утверждают, что, регулируя соотношение компонентов, можно создавать материалы для самых разных задач — от биопластырей до элементов искусственных лёгких. Новая разработка потенциально способна заменить даже титановые пластины, применяемые при сложных переломах, поскольку обладает достаточной прочностью и эластичностью.

Сейчас команда работает над созданием филамента — нити для медицинских 3D-принтеров. Сополимер уже протестирован в биопечати, и учёные настраивают его свойства для различных направлений. В планах — дальнейшее улучшение материала с помощью добавок.

Работа выполнена кафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии совместно с Институтом биологии и биомедицины ННГУ. Проект продолжает исследования по соединению хитозана с полилактидом, начатые ранее, и уже получил патент в 2024 году при содействии Центра трансфера технологий Университета Лобачевского.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-13-00342.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
12 мая 2025 13:15  [1056] Ученые ННГУ научили искусственный интеллект распознавать пьяных по голосу
10 мая 2025 11:50  [1800] ПИМУ отложил запуск вивария с приматами из-за проблем с подрядчиками
06 мая 2025 16:17  [1345] Ученые ПИМУ приступили к разработке новой методики лечения заикания у детей
30 апреля 2025 14:00  [1874] Нижегородские ученые нашли способ оценить эффективность иммунотерапии глиом
24 апреля 2025 14:04  [2081] Нижегородский ученый объяснил, как американцы открыли несуществующий в природе цвет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных