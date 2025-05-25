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Общество

Беременных нижегородок запретят арестовывать за нетяжкие преступления

27 мая 2025 19:56  [173] Общество
Беременных запретят арестовывать за нетяжкие преступления

Верховный суд России предложил ограничить применение ареста в отношении беременных женщин и ряда других социально уязвимых категорий граждан, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает "РИА Новости".

Согласно проекту постановления пленума, заключение под стражу должно использоваться только в исключительных случаях. В частности, если в ходе преступления применялось насилие или угроза его применения.

Как уточняется в проекте, мера пресечения в виде ареста "по общему правилу не может быть избрана" в отношении:

  • несовершеннолетних;
  • беременных женщин;
  • женщин, воспитывающих малолетнего ребёнка;
  • мужчин, являющихся единственными родителями малолетнего ребёнка;
  • усыновителей и опекунов малолетних детей;
  • единственных родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребёнка-инвалида.

Это правило касается подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой или средней тяжести.

Кроме того, Верховный суд напомнил, что заключение под стражу не может применяться к несовершеннолетним младше 16 лет, если они впервые подозреваются или обвиняются в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Это же касается и остальных несовершеннолетних, если речь идёт о преступлении небольшой тяжести, совершённом впервые.

Ранее сообщалось, что в России предложили приравнять коррупцию к госизмене.

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Теги:
Преступления Суд
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