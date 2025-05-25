Беременных нижегородок запретят арестовывать за нетяжкие преступления

Верховный суд России предложил ограничить применение ареста в отношении беременных женщин и ряда других социально уязвимых категорий граждан, обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает "РИА Новости".
Согласно проекту постановления пленума, заключение под стражу должно использоваться только в исключительных случаях. В частности, если в ходе преступления применялось насилие или угроза его применения.
Как уточняется в проекте, мера пресечения в виде ареста "по общему правилу не может быть избрана" в отношении:
Это правило касается подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой или средней тяжести.
Кроме того, Верховный суд напомнил, что заключение под стражу не может применяться к несовершеннолетним младше 16 лет, если они впервые подозреваются или обвиняются в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Это же касается и остальных несовершеннолетних, если речь идёт о преступлении небольшой тяжести, совершённом впервые.
Ранее сообщалось, что в России предложили приравнять коррупцию к госизмене.
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