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Происшествия

Каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде совершается по пьяни

19 мая 2025 14:14  [109] Происшествия
Каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде совершается по пьяни

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Каждое десятое преступление в Нижнем Новгороде в 2025 году было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно на заседании постоянной думской по экономике, промышленности и предпринимательству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Врио замначальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по Нижнему Новгороду Евгений Попков отметил, что одним из приоритетных направлений работы управления на потребительском рынке является выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. 

"На территории города за четыре месяца 2025 года практически каждое десятое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Из них 26 тяжких и особо тяжких против личности, 59 - против имущества граждан. Это очень серьезные цифры, и большое влияние оказывают широкая сеть розничной торговли спиртным", - сказал он. 

На территории города алкогольную продукцию производят два предприятия. Деятельность по оптовой продаже продаже осуществляет 19 организаций и более 590 - розничную продажу.

По его словам, с начала года сотрудники управления проверили 659 проверок предприятий, реализующих алкогольную продукцию, в том числе 312 - расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Выявлено 395 административных правонарушений, пресечено 115 фактов продажи в ночное время а также 29 - реализации несовершеннолетним. 

Из незаконного оборота изъяли более 8,6 тысячи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму 2,8 млн рублей. 

Отметим, что вопрос по организации контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания предложил рассмотреть депутат Николай Сатаев. 

Напомним, ранее в Нижегородской области предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям. 

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Теги:
Алкоголь Гордума Преступления
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