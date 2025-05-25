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Общество

Более 1,6 тысячи нижегородских подростков состоят на учете комиссии ПНД

27 мая 2025 15:14  [205] Общество
1,6 тысячи нижегородских подростков постоят на учете ПНД

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области наблюдается небольшой рост подростковой преступности с приближением лета.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", статистику привела заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону, подполковник полиции Наталья Мартын на пресс-конференции в НОИЦ 27 мая.

При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе, совершенных несовершеннолетними, снижается.

По данным на май 2025 года на учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят 1631 подросток. Поэтому одним из приоритетных направлений МВД в каникулярный период будет работа с трудными подростками, их летняя занятость и профилактика возможных преступлений.

Мартын также напомнила родителям, что дети могут не только совершать противоправные действия, но и сами стать жертвами преступлений, когда оставляют вещи без присмотра или не соблюдают ПДД. Особое внимание следует обращать на соблюдение правил при использовании средств индивидуальной мобильности.

"Следует отметить, что самостоятельно без сопровождения законных представителей дети могут пользоваться не всеми видами СИМов. И за этим необходимо смотреть. Только родители своим собственным примером могут показать, как нужно делать, а как не нужно делать", - добавила Наталья Мартын.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток за рулем питбайка сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе в Нижегородской области.

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Теги:
Молодежь Несовершеннолетние Преступления
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