852 подростка сняты с учета с начала 2025 года в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Во многих учебных заведениях уже заканчивается учебный год и в преддверии летних каникул в Нижегородском областном информационном центре 27 мая прошла пресс-конференция, в ходе которой обсудили вопросы обеспечения безопасности детей в летний период. Спикерами выступили заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области и подполковник полиции Наталья Мартын, а также начальник Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Ирина Текучева.

В этом году в регионе планируется работа 1126 детских оздоровительных и досуговых учреждений. За каждым из них закрепят ответственных сотрудников территориальных подразделений полиции. Их задача — обеспечить безопасность детей на протяжении всего летнего сезона.

Также будут расширены маршруты патрулирования. В них включат популярные зоны отдыха, лесопарковые территории, скверы, участки у водоемов и другие места, где возможен стихийный отдых граждан. Повышенное внимание будет уделено профилактике преступлений, правонарушений и несчастных случаев.

Кроме того, сотрудники полиции уже провели проверки детских лагерей — как дневных, работающих на базе школ, так и круглосуточных. Приемка проходила в составе межведомственных комиссий. Проверялась как техническая готовность лагерей, так и их соответствие требованиям безопасности.

Особое внимание уделяется кадровому составу. Все сотрудники, которые будут работать с детьми — вожатые, воспитатели и другие специалисты, — проходят обязательную проверку. В том числе — на наличие судимости.

Полиция также призывает родителей усилить контроль за поведением подростков в свободное время. Важно напоминать детям о недопустимости противоправных действий — употребления алкоголя, наркотиков, хулиганства в общественных местах. За такие нарушения несовершеннолетние могут быть привлечены к административной ответственности. Одним из приоритетных направлений работы в каникулярный период будет профилактика возможных преступлений трудных подростков и их летняя занятость.

Правоохранители напомнили о действующем запрете на пребывание детей в общественных местах в ночное время — с 23:00 до 6:00. Дополнительно родителям стоит контролировать активность детей в интернете, чтобы обезопасить их от нежелательного контента и виртуальных угроз.

Как рассказала Ирина Текучева, Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей проводит работу не только с детьми, но и их семьям, так как большинство проблем, из-за которых подростки сталкиваются с законом, берут начало в семейной среде. Сотрудники центра проводят с ними индивидуальные беседы и групповые встречи, помогая наладить взаимоотношения и создать более благоприятную атмосферу в семье.

При этом специалисты центра стремятся разглядеть в каждом подростке его сильные стороны и положительные качества. Они помогают детям поверить в себя и направить энергию в конструктивное русло, чтобы выбрать правильный путь в жизни.

В результате профилактических мероприятий с начала года было охвачено более 4000 тысяч подростков и их родителей. Более того, с учета были сняты 852 несовершеннолетних, а ситуация исправилась в 382 семьях.

Ранее сообщалось, что муниципальные лагеря примут около пяти тысяч детей этим летом.