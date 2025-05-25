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Происшествия

Более 20 кг синтетических наркотиков нашли в нижегородском лесу

27 мая 2025 15:29  [222] Происшествия
Более 20 кг синтетических наркотиков нашли в нижегородском лесу

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Павловский" совместно с оперативниками регионального управления ФСБ задержали 38-летнего жителя Москвы, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

Задержание произошло в районе деревни Молявино Павловского округа. По данным следствия, мужчина организовал в лесу шесть тайников, в которых хранилось в общей сложности 24 килограмма синтетических наркотических веществ.

В ходе допроса задержанный признался, что устроился наркокурьером ради заработка. По его словам, анонимный куратор дистанционно направил его к месту, где находились расфасованные наркотики, предназначенные для распространения на территории Нижегородской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области поймали нетрезвого водителя с 20 кг наркотиков.

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Теги:
МВД Наркотики Павловский район
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