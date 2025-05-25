Более 20 кг синтетических наркотиков нашли в нижегородском лесу

Фото:
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Павловский" совместно с оперативниками регионального управления ФСБ задержали 38-летнего жителя Москвы, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков.
Задержание произошло в районе деревни Молявино Павловского округа. По данным следствия, мужчина организовал в лесу шесть тайников, в которых хранилось в общей сложности 24 килограмма синтетических наркотических веществ.
В ходе допроса задержанный признался, что устроился наркокурьером ради заработка. По его словам, анонимный куратор дистанционно направил его к месту, где находились расфасованные наркотики, предназначенные для распространения на территории Нижегородской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый заключён под стражу.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и возможных соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области поймали нетрезвого водителя с 20 кг наркотиков.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+