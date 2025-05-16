Кстовские полицейские нашли наркотик в кармане у местного жителя Происшествия

Сотрудники полиции задержали в Кстове 35-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Оперативные мероприятия проводились на улице Жуковского. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД остановили местного жителя для досмотра. В ходе проверки у мужчины был обнаружен свёрток с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — это мефедрон массой 2,6 грамма. По словам задержанного, он приобрёл его исключительно для личного употребления.

Как уточнили в полиции, мужчина официально нигде не работает. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

На время предварительного расследования подозреваемый заключён под стражу.

Ранее сообщалось, что более чем на 51% вырос оборот наркотических веществ в Нижегородской области.