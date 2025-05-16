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Происшествия

17-летняя нижегородка с ребенком попалась на покупке наркотиков

16 мая 2025 14:47  [65] Происшествия
17-летняя нижегородка с ребенком попалась на покупке наркотиков

Фото: МВД России по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали 17-летнюю жительницу Дзержинска с младенцем на руках при попытке забрать наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.

По имеющимся данным, подросток заказала через интернет наркотическое вещество. Когда она пошла забирать "закладку", то взяла с собой трехмесячную дочь.

В лесополосе ее задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ее телефоне полицейские нашли координаты предполагаемого тайника.

На указанном месте был обнаружен сверток, обмотанный изолентой. Экспертиза показала, что внутри находился метилэфедрон массой более 4,9 граммов.

В отношении несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Младенец изъят у матери и временно помещён в социальное учреждение. Сейчас рассматривается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.

Ранее сообщалось, что оборот наркотиков в Нижегородской области вырос на 51,1% с прошлого года.

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Теги:
МВД Наркотики Несовершеннолетние
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