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Экономика

Обанкротившийся "Городецкий хлеб" выставили на торги за 50,8 млн рублей

27 мая 2025 15:57  [244] Экономика
Обанкротившийся Городецкий хлеб выставили на торги за 50,8 млн рублей

Фото: Кира Мишина

"Городецкий хлеб" выставили на торги за 50,8 млн рублей. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

В состав лота входит основное производственное здание хлебозавода, склады, подсобные помещения, технологическое оборудование, а также земельный участок площадью 1,3 гектара. Имущество находится в залоге у банка "ФК Открытие". Торги назначены на 23 июня. 

Отметим, что в мае комплекс пытались продать за 56,4 млн рублей, но покупатель не нашелся. 

ОАО "Городецкий хлеб" признали банкротом в августе 2020 года. Тогда компания перешла в стадию конкурсного производства. Совокупные требования кредиторов к предприятию превысили 118 млн рублей.

Ранее сообщалось, что котельную на территории храма в Арзамасе продали за долги.

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Теги:
Банкротство Городец Имущество
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