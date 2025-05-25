Обанкротившийся "Городецкий хлеб" выставили на торги за 50,8 млн рублей Экономика

Фото: Кира Мишина

"Городецкий хлеб" выставили на торги за 50,8 млн рублей. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В состав лота входит основное производственное здание хлебозавода, склады, подсобные помещения, технологическое оборудование, а также земельный участок площадью 1,3 гектара. Имущество находится в залоге у банка "ФК Открытие". Торги назначены на 23 июня.

Отметим, что в мае комплекс пытались продать за 56,4 млн рублей, но покупатель не нашелся.

ОАО "Городецкий хлеб" признали банкротом в августе 2020 года. Тогда компания перешла в стадию конкурсного производства. Совокупные требования кредиторов к предприятию превысили 118 млн рублей.

Ранее сообщалось, что котельную на территории храма в Арзамасе продали за долги.