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Экономика

Известный нижегородский ресторан "Робинзон" продают из-за банкротства

07 мая 2025 17:35  [108] Экономика
Известный нижегородский ресторан Робинзон продают из-за банкротства

Ресторан "Робинзон" на набережной Гребного канала, 108 в Нижнем Новгороде, принадлежащий обанкротившейся компании ООО "Редмит", вновь выставлен на торги в рамках процедуры банкротства. Объявление о конкурсных торгах размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Двухэтажное здание площадью 1,9 тыс. кв. м пытались продать ещё в марте 2025 года за 173,7 млн рублей, однако покупателей не нашлось. В связи с отсутствием интереса организаторы снизили стартовую цену до 156,3 млн рублей при задатке в размере 20%. Повторный аукцион запланирован на конец мая.

Потенциальному новому владельцу здания предстоит урегулировать вопрос аренды земли, а также наложенные ограничения.

"Ограничения и обременения с объекта недвижимости будут сниматься после оплаты покупателем стоимости по договору купли-продажи имущества", - говорится в описании лота на ЕФРСБ.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти через суд требуют признать банкротом предпринимателя Максима Рабина.

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Теги:
Банкротство Рестораны торги
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