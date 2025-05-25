На что жители Нижегородской области жалуются медикам летом Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

С приходом теплой погоды нижегородцы все чаще обращаются за помощью к хирургам, работающим в составе мобильных медицинских бригад проекта "Поезда здоровья".

Как рассказала заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Ольга Кольчик, особенно часто летом врачи сталкиваются с подологическими проблемами — это воспаления, вызванные врастанием или повреждением ногтей. Чаще всего такие случаи встречаются у пожилых людей и связаны с травмами или неудобной обувью.

Она добавила, что если человек игнорирует боль и не обращается к врачу, воспаление может перейти в гнойный процесс. В тяжелых случаях приходится удалять ногтевую пластину или проводить дренирование. Поэтому не стоит затягивать с визитом к специалисту.

Летом эффективнее проходит лечение при синдроме диабетической стопы. Кольчик отметила, что это серьезное осложнение сахарного диабета, которое может привести к язвам, гнойным процессам и поражениям костей и суставов. Здесь важно строго соблюдать рекомендации врачей и подходить к лечению комплексно.

Ранее сообщалось, что "Поезда здоровья" в 2025 году совершили уже 90 выездов в разные районы Нижегородской области. Медицинскую помощь получили более 17,5 тысячи человек. Проведено свыше 29,5 тысячи консультаций узких специалистов и почти 54 тысячи диагностических процедур.

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