Как распознать неполадки в работе щитовидной железы: советы эндокринолога Общество

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С 19 по 25 мая проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы, в последние годы их распространение увеличивается. Такие заболевания включают в себя заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и другие серьезные расстройства. А 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы — небольшой орган весом около 20 граммов, расположенный в передней части шеи. Именно он играет ключевую роль в регулировании обмена веществ, энергетического баланса и температуры тела.

О том, как проявляются нарушения в работе щитовидной железы, кто находится в зоне риска и как защитить себя от возможных заболеваний, НИА "Нижний Новгород" рассказала главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина.

Симптомы при заболевании щитовидной железы

Щитовидная железа регулирует работу всех внутренних органов, так как от нее зависит обмен веществ. Нормальный объем щитовидной железы у женщин – 18 кубических сантиметров, у мужчин – до 25. Она вырабатывает важнейшие гормоны — тироксин и трийодтиронин. При нарушении их выработки страдают сердечно-сосудистая, нервная, репродуктивная система и другие.

Однако на начальных стадиях заболевание может протекать бессимптомно. В таких случаях выявить проблему помогает анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ). Повышенный уровень ТТГ указывает на снижение функции щитовидной железы.

Распространенность заболеваний щитовидной железы составляет около 6-7%. В частности, это касается гипотиреоза. Наиболее характерными признаки заболевания являются утомляемость, замедление ритма сердца, появление отеков, повышение диастолического артериального давления, склонность к депрессии, снижение памяти, быстрое умственное истощение, нарушение репродуктивной функции, а у женщин еще и нарушение менструального цикла. Однако на начальных стадиях заболевание может протекать бессимптомно.

Одной из причин также может быть аутоиммунное поражение щитовидной железы, когда организм начинает воспринимать собственную ткань как чужеродную, и вырабатывает белок, который повреждает ткани щитовидной железы. Как следствие, она вырабатывает меньше гормонов. Еще одна нередкая причина – тяжелый йоддефицит.

В таких случаях выявить проблему помогает анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ). Повышенный уровень ТТГ указывает на снижение функции щитовидной железы.

У кого чаще встречаются патологии?

Заболевания щитовидной железы в 10 раз чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Основная причина — дефицит йода. Нижегородская область относится к регионам с недостатком этого микроэлемента. При этом взрослому человеку необходимо получать 150 мкг йода в сутки, но в реальности с обычным питанием поступает лишь 40–80 мкг.

Недостаток йода в рационе может привести к увеличению щитовидной железы (эндемическому зобу), образованию узлов и даже к тиреотоксикозу — состоянию, при котором железа вырабатывает избыточное количество гормонов. Особенно подвержены риску дети, подростки и женщины, планирующие беременность.

Профилактика нарушений работы щитовидной железы

Для профилактики заболеваний щитовидной железы важно регулярно включать в рацион йодированные продукты. Самым доступным и эффективным средством остаётся йодированная соль (это обычная поваренная соль (хлорид натрия), в состав которой химическом путем добавлены йодид или йодат калия). Стоимость йодированной соли лишь на 10% превышает стоимость обычной поваренной. Ее необходимо правильно использовать: хранить в герметичной упаковке и добавлять в блюда уже после термической обработки, поскольку йод теряется при нагревании.

Также полезно употреблять морскую рыбу, морепродукты и морскую капусту. Однако стоит помнить, что при термической обработке содержание йода в продуктах резко снижается. Например, в 100 граммах сырых креветок содержится 190 мкг йода, а после варки — лишь около 15 мкг.

Нужно ли сдавать анализы?

Женщинам старше 40 лет необходимо сдавать анализ на ТТГ и проходить УЗИ щитовидной железы, так как с возрастом риск существенно повышается. Это особенно важно для тех, кто в детстве не получал профилактику йоддефицита. Йодную профилактику также проводят детям, подросткам и женщинам во время беременности и грудного вскармливания.

Факторы риска развития заболеваний

Генетический фактор имеет место, но он далеко не определяющий. Основной фактор – наличие йоддефицита. Однако есть и другое состояние – тиреотоксикоз, клинический синдром, возникающий при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы. Встречается реже (1-2%). Причиной может быть диффузно-токсический зоб или автономно функционирующие узлы, как результат недолеченного в первой половине жизни йоддефицита.

Узлы щитовидной железы могут быть злокачественными?

Узлы в щитовидной железе могут быть злокачественными, но лишь в 1-4% случаев от общего числа заболеваний. Более высокий риск у тех, чьи узлы имеют тенденцию к быстрому росту. Для оценки риска проводят УЗИ и тонкоигольную аспирационную биопсию — процедуру, позволяющую определить характер узла и выявить онкологические изменения на ранней стадии. Причем этот способ позволяет оценить не только наличие онкологических заболеваний, даже в начальной стадии, но и риск их появления в дальнейшем.

Случаи применения оперативного лечения

Оперативное вмешательство показано при подтвержденной онкологии, высоком риске ее развития, а также при наличии токсических форм зоба, если невозможно провести радиойодтерапию. Радиойодтерапия представляет собой щадящий метод, при котором радиоактивный йод разрушает активную ткань щитовидной железы, делая ее функционально неактивной.

После такого лечения, а также при выраженном гипотиреозе, пациенту назначают постоянную терапию L-тироксином — синтетическим аналогом гормонов щитовидной железы. Дозировка подбирается индивидуально. Особенно важно это для беременных женщин с гипотиреозом, поскольку нехватка гормонов может повлиять на развитие нервной системы ребенка.

Снижение вероятности заболеваний

Чтобы снизить риск заболеваний щитовидной железы, важно учитывать опасность йододефицита и добавлять йодированную соль в рацион. Рекомендованное количество йода человеку в соответствии с потребностями организма человека – 150-200 мкг/сут., что обеспечивается 4-5 граммами йодированной соли.

Можно также употреблять другие продукты, содержащие йод, соль является наиболее доступным и эффективным вариантом. Особое внимание на йодную профилактику должны обращать "декретированные" группы, такие как дети, подростки и женщины, планирующие беременность. При этом не следует самостоятельно использовать растворы йода, так как это может быть опасно. Одна капля спиртового раствора йода может содержать столько же йода, сколько 500 таблеток медикаментозного препарата. Поэтому назначения по йодной профилактике должен делать врач.

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