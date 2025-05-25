Проект планировки под научный центр у метромоста вынесли на обсуждения Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижнем Новгороде в районе метромоста планируется строительство современного научного центра. Проект планировки и межевания территории вынесен на общественные обсуждения, информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.

Застройка охватит участок площадью 6,3 гектара, ограниченный улицами Красносельская, Барминская, Максима Горького и Малая Ямская. Здесь появится здание научного центра, административный корпус, а также подземные парковки, рассчитанные в общей сложности на 460 автомобилей.

Проектную документацию подготовили специалисты регионального Института развития агломерации. Инвестором выступает компания ООО "ИКС Холдинг".

Реализация проекта будет проходить в три этапа. На первом этапе планируется демонтаж существующих объектов — старого газопровода, аварийной трансформаторной подстанции и ветхих построек. Затем начнется строительство научного центра, который будет состоять из трёх корпусов высотой от 12 до 13 этажей. В цокольной части разместится подземная парковка на 274 машины, а рядом построят новую трансформаторную подстанцию. Завершить этот этап планируется к 2030 году.

Вторая очередь работ предусматривает строительство ещё одной подземной стоянки на 128 машино-мест. Этот этап продлится до 2035 года.

Заключительный этап включает возведение 14-этажного административного здания с подземной парковкой на 58 автомобилей. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории: появятся новые дороги, тротуары, велодорожки и зеленые зоны. Полностью завершить проект планируется к 2040 году.

Горожане могут принять участие в обсуждении проекта до 30 мая. Оставить свои предложения и замечания можно как в письменной форме, так и онлайн на портале ГИСОГД НО.

Ранее сообщалось, что аукцион на право реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в районе набережной Гребного канала объявили в Нижнем Новгороде.