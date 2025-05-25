Проект планировки под научный центр у метромоста вынесли на обсуждения

Фото:
В Нижнем Новгороде в районе метромоста планируется строительство современного научного центра. Проект планировки и межевания территории вынесен на общественные обсуждения, информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации.
Застройка охватит участок площадью 6,3 гектара, ограниченный улицами Красносельская, Барминская, Максима Горького и Малая Ямская. Здесь появится здание научного центра, административный корпус, а также подземные парковки, рассчитанные в общей сложности на 460 автомобилей.
Проектную документацию подготовили специалисты регионального Института развития агломерации. Инвестором выступает компания ООО "ИКС Холдинг".
Реализация проекта будет проходить в три этапа. На первом этапе планируется демонтаж существующих объектов — старого газопровода, аварийной трансформаторной подстанции и ветхих построек. Затем начнется строительство научного центра, который будет состоять из трёх корпусов высотой от 12 до 13 этажей. В цокольной части разместится подземная парковка на 274 машины, а рядом построят новую трансформаторную подстанцию. Завершить этот этап планируется к 2030 году.
Вторая очередь работ предусматривает строительство ещё одной подземной стоянки на 128 машино-мест. Этот этап продлится до 2035 года.
Заключительный этап включает возведение 14-этажного административного здания с подземной парковкой на 58 автомобилей. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории: появятся новые дороги, тротуары, велодорожки и зеленые зоны. Полностью завершить проект планируется к 2040 году.
Горожане могут принять участие в обсуждении проекта до 30 мая. Оставить свои предложения и замечания можно как в письменной форме, так и онлайн на портале ГИСОГД НО.
Ранее сообщалось, что аукцион на право реализации проекта комплексного развития незастроенной территории в районе набережной Гребного канала объявили в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+