Осужденная за взятки экс-главбух Кстовской ЦРБ заплатит 2,5 млн рублей штрафа

Экс-главбух Кстовской ЦРБ выслушала приговор по делу о мошенничестве и взятках. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
С января 2022 года по ноябрь 2023-го между бизнесменом и ЦРБ были заключены договоры об оказании услуг по транспортировке пациентов. В это время бухгалтер и предприниматель договорились похитить часть средств, выделенных на эти цели. Для этого они составили и подписали поддельные документы. Таким образом у медучреждения было похищено более 260 тысяч рублей.
Помимо этого главбух каждый месяц получала от подельника 10% от получаемых им денег за оказанные услуги по транспортировке пациентов. В общей сложности должностное лицо завладело более чем 600 тысячами рублей.
Сотрудники СК пресекли преступную деятельность, им в этом помогли опера региональных ФСБ и МВД.
Суд назначил бывшей сотруднице больницы штраф в 2,5 млн рублей. Индивидуальный предприниматель еще не выслушал приговор — дело еще рассматривают в суде.
Ранее сообщалось о главном бухгалтере одной из нижегородских компаний, которая более года присваивала казенные деньги. На нее завели уголовное дело.
Также мы рассказывали о расследовании уголовного дела в отношении 35-летней нижегородки, работавшей главбухом в коммерческой организации. Она попалась на присвоении 1,5 млн рублей, принадлежащих предприятию.
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