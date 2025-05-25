Власти ищут источник неприятного запаха на Бору Общество

Жители Бора уже с весны отмечают стойкий запах сероводорода, распространяющийся по разным районам города. Несмотря на многочисленные жалобы, причины появления зловония до сих пор не установлены.

Глава городского округа Алексей Боровский прокомментировал ситуацию. По его словам, в инфраструктуре самого Бора отсутствуют объекты, которые могли бы стать источником резких выбросов неприятного запаха. Он также подчеркнул, что канализационные насосные станции не имеют к этому отношения.

Тем не менее, местные власти продолжают проводить мониторинг качества воздуха. Наблюдение ведется не только в пределах Бора, но и за его границами.

С учетом направления ветра, не исключено, что запах может поступать из Нижнего Новгорода. Оттуда, как отметил Боровский, регулярно поступают жалобы на резкое зловоние, особенно в верхней части города.

Напомним, что в мае Росприроднадзор выявил очередные нарушения на Нижегородской станции аэрации. Также о неприятном запахе в черте Нижнего Новгорода в апреле высказался мэр Юрий Шалабаев.