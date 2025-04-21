Нижегородцы вновь пожаловались на сильную вонь в городе Общество

Фото: Александр Воложанин

Неприятный запах омрачил утро 23 апреля в столице Приволжья. Редакция НИА "Нижний Новгород" получает жалобы от читателей.

"Сначала подумала, что мне показалось, приоткрыто только одно окно. Но нет, воняет сильно на улице", - написала жительница Верхних Печер.

Запах канализации чувствуется также в районе площади Лядова и в ЖК "Зенит" на Краснозвездной улице.

Отметим, что жители Верхних Печёр регулярно жалуются на неприятный запах.

Добавим, что на прошлой неделе сообщения о вони поступали от жителей нижней части города - Мещеры и Сормова. По их словам, из-за неприятного запаха они проснулись ночью и потом долго не могли заснуть. В нижегородском водоканале "амбре" объяснили ремонтом канализационного коллектора. Одно время городские власти списывали проблему на "чёрных ассенизаторов", которые незаконно сливают отходы прямо в канализационные люки.

Информация про вонь в Нижнем Новгороде дошла до главы СК Александра Бастрыкина — он поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Канавинском районе.