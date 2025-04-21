Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 11:09  [1] Более 260 контейнерных площадок в Нижнем Новгороде оборудованы камерами
23 апреля 2025 10:59  [45] Юные художники из Нижегородской области вышли в финал всероссийского конкурса
23 апреля 2025 10:52  [58] Озвучены итоги проверки Чкаловской лестницы после Кубка мира по айс-кроссу
23 апреля 2025 10:43  [87] Проект гостиницы на улице Нижегородской отклонили в региональном минграде
23 апреля 2025 09:46  [114] Нижегородцы вновь пожаловались на сильную вонь в городе
23 апреля 2025 09:08  [930] Дешевые лекарства от кашля и головной боли отзывают из нижегородских аптек
23 апреля 2025 09:00  [161] Люлин предложил разработать план развития Артемовских лугов в Нижнем Новгороде
23 апреля 2025 08:00  [185] Когда завершится ремонт путей на трамвайном маршруте №8 в Нижнем Новгороде
23 апреля 2025 07:00  [398] Еще один ветхий дом снесут на улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 19:00  [247] Ветеринар Гламаздин рекомендует обезопасить собак от клещей с помощью акарицидов
Общество

Нижегородцы вновь пожаловались на сильную вонь в городе

23 апреля 2025 09:46  [114] Общество
Нижегородцы вновь жалуются на неприятные запахи

Фото: Александр Воложанин

Неприятный запах омрачил утро 23 апреля в столице Приволжья. Редакция НИА "Нижний Новгород" получает жалобы от читателей.

"Сначала подумала, что мне показалось, приоткрыто только одно окно. Но нет, воняет сильно на улице", - написала жительница Верхних Печер. 

Запах канализации чувствуется также в районе площади Лядова и в ЖК "Зенит" на Краснозвездной улице. 

Отметим, что жители Верхних Печёр регулярно жалуются на неприятный запах. 

Добавим, что на прошлой неделе сообщения о вони поступали от жителей нижней части города - Мещеры и Сормова. По их словам, из-за неприятного запаха они проснулись ночью и потом долго не могли заснуть. В нижегородском водоканале "амбре" объяснили ремонтом канализационного коллектора. Одно время городские власти списывали проблему на "чёрных ассенизаторов", которые незаконно сливают отходы прямо в канализационные люки.

Информация про вонь в Нижнем Новгороде дошла до главы СК Александра Бастрыкина — он поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении природоохранного законодательства в Канавинском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Жалобы Экология
Поделиться:
Новости по теме
18 апреля 2025 16:31  [577] Почти завершен первый этап модернизации ключевой станции аэрации в Нижнем Новгороде
14 апреля 2025 16:45  [566] Нижегородцы массово жалуются на рыбный запах воды из крана
28 февраля 2025 11:17  [902] Нижегородцы снова жалуются на неприятный запах в Советском районе
11 сентября 2024 15:00  [1713] Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph