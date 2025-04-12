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Общество

Нижегородцы массово жалуются на рыбный запах воды из крана

14 апреля 2025 16:45  [116] Общество
Нижегородцы массово пожаловались на рыбный запах воды

Фото: Александр Воложанин

Жители нижней части Нижнего Новгорода пожаловались на неприятный запах от водопроводной воды. В соцсетях масса сообщений на эту тему. 

Нижегородцы утверждают, что от холодной воды пахнет сырой рыбой, а на вкус она напоминает болото.

"Вторую неделю плохое качество холодной воды. До Водоканала не достучаться!" - сообщил один из пользователей соцсети "ВКонтакте". И таких комментариев немало. 

Судя по комментариям, проблема коснулась Сормовского, Московского, Ленинского и Автозаводского районов. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" уже направила официальный запрос в АО "Нижегородский водоканал" с просьбой разъяснить ситуацию.

Ранее сообщалось, Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей деревни Афонино, у которых три года течет желтая вода с примесями.

Также мы рассказывали, что ФСБ взялась за борьбу с вонью в приволжской столице. 

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Теги:
Водоканал водопровод Жалобы
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