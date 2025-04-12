Нижегородцы массово жалуются на рыбный запах воды из крана

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Жители нижней части Нижнего Новгорода пожаловались на неприятный запах от водопроводной воды. В соцсетях масса сообщений на эту тему.
Нижегородцы утверждают, что от холодной воды пахнет сырой рыбой, а на вкус она напоминает болото.
"Вторую неделю плохое качество холодной воды. До Водоканала не достучаться!" - сообщил один из пользователей соцсети "ВКонтакте". И таких комментариев немало.
Судя по комментариям, проблема коснулась Сормовского, Московского, Ленинского и Автозаводского районов.
Редакция НИА "Нижний Новгород" уже направила официальный запрос в АО "Нижегородский водоканал" с просьбой разъяснить ситуацию.
Ранее сообщалось, Бастрыкин обратил внимание на жалобы жителей деревни Афонино, у которых три года течет желтая вода с примесями.
Также мы рассказывали, что ФСБ взялась за борьбу с вонью в приволжской столице.
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