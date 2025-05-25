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Экономика

Более 30 км трассы Владимир — Муром — Арзамас отремонтируют в 2025 году 

28 мая 2025 09:00  [114] Экономика
Более 30 км трассы Владимир — Муром — Арзамас отремонтируют в 2025 году 

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году отремонтируют свыше 30 километров автодороги Владимир — Муром — Арзамас. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Работы пройдут на участках в городских округах Кулебаки и Навашинский в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В нормативное состояние приведут три участка: от границы с Навашино до дороги Пушлей — Серебрянка, от Гремячево до границы с Ардатовским округом, а также от поворота на Выксу до границы с Кулебаками. Завершить работы планируется к концу сентября. Общая стоимость ремонта составит 730 млн рублей.

Директор ГУАД Леонид Самухин отметил, что трасса Владимир — Муром — Арзамас соединяет сразу четыре округа области и ведет к паломническо-туристическому кластеру "Арзамас — Дивеево — Саров". Этот маршрут ежегодно привлекает сотни тысяч туристов и паломников, поэтому его восстановление ведется поэтапно.

По словам Самухина, с начала действия нацпроектов уже обновлено 80 километров этой дороги, что составляет более половины ее протяженности в пределах региона.

В управлении напомнили, что в этом году в рамках заключенных контрактов в Нижегородской области планируется отремонтировать более 625 километров дорог. На эти цели предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Проект объединяет 11 федеральных направлений. В числе приоритетов — развитие дорожной сети, ЖКХ, общественного транспорта и повышение безопасности на дорогах.

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Теги:
Нацпроект Ремонт дорог
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