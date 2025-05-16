Проезд ограничат на трассе Р-158 из-за строительства дублера проспекта Гагарина Общество

Ограничения введут на трассе Р-158 в районе строительства дублера проспекта Гагарина.

Согласно информации на сайте ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, с 23 июня 2025 года по 30 марта 2026-го участке трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов между населенными пунктами Ольгино и Ближнее Борисово будет действовать временная схема движения.

На отрезке с 14-го по 15-й километр проезд будет организован по двум полосам — по одной в каждую сторону. Максимально допустимая скорость составит 50 км/ч.

Изменения связаны со строительством новой развязки, которая войдет в состав будущей автодороги-дублера проспекта Гагарина.

Напомним, строительство дублёра началось в марте 2024 года по концессии. Сейчас основные работы сосредоточены на втором и третьем этапах проекта. На третьем будет построен путепровод на пересечении с автодорогой Р-158. Уровень готовности этого участка оценивается в 31%.

Сообщалось, что за строительство дублера уже выплачено свыше 12 млрд рублей. Проезд по дороге в будущем могут сделать платным.