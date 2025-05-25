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Спорт

ХК "Торпедо-Горький" стал Чемпионом России

27 мая 2025 21:22  [197] Спорт
ХК Торпедо-Горький стал Чемпионом России

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

27 мая в Нижнем Новгороде состоялась 6 игра финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо-Горький" одержал уверенную победу в последнем домашнем матче против "Химика" и завоевал Кубок Чемпиона России. 

В первом периоде воскресенцы много атаковали и уже на 5 минуте открыли счет в матче. Однако на 12 минуте Никита Шавин отвечает соперникам и распечатывает ворота Куликова. Удваивает преимущество Даниил Ильин, реализовав большинство за 38 секунд до конца периода. Впервые в финальной серии этого плей-офф команда, пропустившая в игре первой, сравняла счет, а затем и вышла вперед.

Несмотря на то, что второй период нижегородцы начали в меньшинстве, им удалось выстоять. Единственную в этом периоде шайбу забил Арсений Варлаков. Хотя 3 шайба и была заброшена в равенстве, на ее реализацию повлияла грамотная игра "Торпедо-Горький" в большинстве.

"Химик" отправляется в атаку с первых секунд последнего игрового отрезка и отыгрывает одну шайбу на первой минуте. Нижегородцы так просто не сдаются и снова увеличивают разрыв в счете: Никита Шавин оформляет дубль. Счет 4:2. Игра становилась напряженнее с каждой секундой, начались глупые ошибки и частые остановки. За несколько минут до конца финального матча воскресенцы снимают вратаря, но гостям это не помогает изменить ход игры. За 37 секунд до конца основного времени Денис Орлович-Грудков становится автором победной шайбы.

Со счетом 5:2 "Торпедо-Горький" побеждает в финале юбилейного сезона ВХЛ.

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" завоевывает Кубок Чемпиона России впервые в истории. Это первый сезон фарм-клуба в ВХЛ после приостановления участия в лиге из-за финансовых проблем в 2020 году.

Раньше Кубок Чемпиона России вручали победителю регулярного чемпионата, либо победителю плей-офф КХЛ, но уже в дополнение к Кубку Гагарина. Но с сезона 2024/2025 победитель плей-офф ВХЛ становится чемпионом России и получает одноименный Кубок.

"Если есть справедливость на свете, то это она. Она идет по возрасту, и теперь мы ждем Кубок Гагарина. Молодежка подарила нам Кубок Харламова, сегодня ребята взяли Кубок Чемпиона России. Я смотрел каждый матч, переживал. Я считаю, что про этот плей-офф можно снять фильм. Спасибо! Вы красавцы!" - губернатор Глеб Никитин поздравил с победой "Торпедо-Горький".

 

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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