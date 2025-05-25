Назван главный кандидат на пост главного ХК "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Руководство нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" рассматривает четырех специалистов на должность главного тренера команды. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Евгений Забуга в разговоре с ТАСС.

Напомним, после вылета "Торпедо" из первого раунда плей-офф 2024/2025 был расторгнут контракт с Игорем Ларионовым. Затем своих должностей лишились экс-генменеджер Аверкин и бывший гендиректор клуба Харламов.

Активные поиски нового наставника для нижегородской команды начались после назначения Евгения Забуги на пост генменеджера.

По словам Забуги, предпочтение отдается российским специалистам, однако в резервном списке также значатся иностранные тренеры.

"У нас есть четыре кандидата. В приоритете российский специалист, также есть список №2, куда входят иностранные специалисты из Северной Америки и один из них работает в России, - рассказал Забуга.

Генменеджер надеется, что окончательным вариантом на должность главного тренера будет утвержден специалист из первого списка.

Одним из претендентов на пост главного тренера является Алексей Исаков, который на данный момент возглавляет команду ВХЛ "Торпедо-Горький". Сейчас нижегородский фарм-клуб сражается в финале плей-офф и ведет со счетом 3:2 в серии до четырех побед против Химика. Шестая игра состоится уже сегодня, 27 мая, и может стать победной для горьковчан.

Кстати, по сообщениям инсайдеров, именно Исаков является основным претендентом на пост нового главного тренера.

"Он работой доказывает свою состоятельность", - отметил Забуга.

Ранее сообщалось, что несколько игроков могут покинуть нижегородскую хоккейную команду.